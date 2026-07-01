Stand-up, Lisa en solo CAMPAN Campan
mardi 28 juillet 2026 · CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Stand-up, Lisa en solo
CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Le 28 juillet, place au rire Au Chapit’O à Campan ! Lisa vous présente son stand-up en solo sous chapiteau. Une soirée humour à savourer dans l’ambiance conviviale de la guinguette.
petite restauration et bar sur place .
CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75
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English :
On July 28, it’s time to laugh at Au Chapit’O %E0 Campan! Lisa will be performing her solo stand-up show under the big top. An evening of comedy to enjoy in the friendly atmosphere of the open-air café.
L’événement Stand-up, Lisa en solo Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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