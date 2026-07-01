Stand-up, Lisa en solo CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

Stand-up, Lisa en solo

CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Le 28 juillet, place au rire Au Chapit’O à Campan ! Lisa vous présente son stand-up en solo sous chapiteau. Une soirée humour à savourer dans l’ambiance conviviale de la guinguette.

petite restauration et bar sur place .

CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On July 28, it’s time to laugh at Au Chapit’O %E0 Campan! Lisa will be performing her solo stand-up show under the big top. An evening of comedy to enjoy in the friendly atmosphere of the open-air café.

L’événement Stand-up, Lisa en solo Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65