STAND VELOOISE – FETE DU VELO A PIERREFONDS – DIMANCHE 30 AOUT 2026, Pierrefonds – Centre-ville, Pierrefonds

Informations pratiques

STAND VELOOISE – FETE DU VELO A PIERREFONDS – DIMANCHE 30 AOUT 2026 Dimanche 30 août, 10h00 Pierrefonds – Centre-ville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Rendez vous avec l’équipe de l’atelier de Compiègne à la Fête du Vélo à Pierrefonds. Nous vous retrouverons pour vous aider à entretenir et réparer votre vélo.

Plus d’infos

Pierrefonds – Centre-ville Place de l’Hôtel de ville, Pierrefonds Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/stand-velooise-fete-du-velo-a-pierrefonds-dimanche-30-aout-2026/ »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/stand-velooise-fete-du-velo-a-pierrefonds-dimanche-30-aout-2026/ »}]

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