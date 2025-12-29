Star Academy Summer Tour 2026 Théâtre Antique d’Orange Orange
Star Academy Summer Tour 2026 Théâtre Antique d’Orange Orange mardi 28 juillet 2026.
Orange
Star Academy Summer Tour 2026
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : 35 – 35 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Le meilleur en Live ! Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.
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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The best live! After captivating nearly a million spectators and performing over 130 shows in France, Belgium, and Switzerland, the Star Academy Tour returns with a brand new show featuring the artists of this new season.
L’événement Star Academy Summer Tour 2026 Orange a été mis à jour le 2025-12-29 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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