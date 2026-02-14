Concert Génération Céline Théâtre Antique d’Orange Orange

Concert Génération Céline

Théâtre Antique d'Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Tarif : 45 – 45 – 79 EUR

2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

2026-07-23

Préparez-vous à une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de Céline Dion ! Redécouvrez son univers musical dans un spectacle à couper le souffle, porté par 4 artistes aux voix uniques.

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Get ready for a unique immersive and emotional experience, through the timeless songs of Céline Dion! Rediscover her musical universe in a breathtaking show featuring 4 artists with unique voices.

