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AGENDA · Le Mans

Starting block Le Mans

jeudi 17 septembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
26 Rue de Bellevue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Starting block

26 Rue de Bellevue Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Tout en sautant à la double corde ou en exécutant d’épatantes prouesses chorégraphiques inspirées des mêlées du rugby ou des passes du hockey, six comédiennes vous narreront les histoires véridiques de sportives de haut niveau qui ont bravé les interdits du patriarcat.   .

26 Rue de Bellevue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Starting block Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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