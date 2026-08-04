Informations pratiques

Le Mans

Starting block

10 Allée du Val d’Huisne Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout en sautant à la double corde ou en exécutant d’épatantes prouesses chorégraphiques inspirées des mêlées du rugby ou des passes du hockey, six comédiennes vous narreront les histoires véridiques de sportives de haut niveau qui ont bravé les interdits du patriarcat. .

10 Allée du Val d’Huisne Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Starting block Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72