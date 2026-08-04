Starting block Le Mans
vendredi 18 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Starting block
10 Allée du Val d’Huisne Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Tout en sautant à la double corde ou en exécutant d’épatantes prouesses chorégraphiques inspirées des mêlées du rugby ou des passes du hockey, six comédiennes vous narreront les histoires véridiques de sportives de haut niveau qui ont bravé les interdits du patriarcat. .
10 Allée du Val d’Huisne Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Starting block Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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