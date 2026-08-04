Informations pratiques

Plouhinec

STESF Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Spécial familles

Abri du marin de Poulgoazec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Semaine du Tourisme Économique et des Savoir Faire (STESF)

Spécialement adaptée aux enfants accompagnés de leur parents !

Pour les familles, une version plus ludique, où celles-ci pourront découvrir via la manipulation du matériel de pêche, les techniques des ligneurs et fileyeurs, avant d’aller observer les différentes espèces poissons.

Tranche d’âge idéale pour profiter de cette visite 4 12 ans.

Sur réservation, 20 pers. max, chaussures fermées obligatoires, photos interdites à l’intérieur de la halle à marée.

Les animaux ne sont pas acceptés.

Billetterie sur le site https://semaines-tourisme-economique.bzh/

Point de rendez-vous à l’Abri du marin de Plouhinec. .

Abri du marin de Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement STESF Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Spécial familles Plouhinec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz