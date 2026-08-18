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AGENDA · Marseille 6e Arrondissement

Still Fresh Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

mercredi 11 novembre 2026 · Espace Julien · Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Julien
Adresse
39 Cours Julien
Ville
13006 Marseille 6e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
28 28 28

Marseille 6e Arrondissement

Still Fresh

Mercredi 11 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 20:00:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Concert de rap hip hop
Après avoir retourné les salles en 2025 avec une tournée SOLD OUT, dont un Olympia complet à Paris, Still Fresh revient sur scène en 2026.
Originaire du 20ᵉ arrondissement de Paris, l’artiste impose son flow tranchant et sa technique chirurgicale depuis ses débuts. Certifications à la chaîne, collaborations de haut niveau avec Lacrim, Leto, S.Pri Noir, Mister You ou La Fouine Still Fresh confirme son statut sur la scène rap française et s’illustre sur des projets d’envergure.

+ première partie   .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Rap and hip hop concert

L’événement Still Fresh Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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