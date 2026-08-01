Storkafascht Déjeuner dansant animé par Jean-Louis Durlinsdorf
dimanche 16 août 2026 · Durlinsdorf
Informations pratiques
Durlinsdorf
Storkafascht Déjeuner dansant animé par Jean-Louis
1b rue de Dannemarie Durlinsdorf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Déjeuner dansant avec Jean-Louis (Menu Jambon, frites, salade); Sur réservation au 06 06 40 45 06
Déjeuner dansant avec Jean-Louis (Menu Jambon, frites, salade)
Sur réservation au 06 06 40 45 06
Venez nombreux partager un moment de fête et deconvivialité! .
1b rue de Dannemarie Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 40 45 06
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English :
Lunch dance with Jean-Louis (Menu: Ham, French fries, salad); Reservations required at 06 06 40 45 06
L’événement Storkafascht Déjeuner dansant animé par Jean-Louis Durlinsdorf a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau