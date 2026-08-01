Informations pratiques

Durlinsdorf

Storkafascht Déjeuner dansant animé par Jean-Louis

1b rue de Dannemarie Durlinsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 12:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Déjeuner dansant avec Jean-Louis (Menu Jambon, frites, salade); Sur réservation au 06 06 40 45 06

Déjeuner dansant avec Jean-Louis (Menu Jambon, frites, salade)

Sur réservation au 06 06 40 45 06

Venez nombreux partager un moment de fête et deconvivialité! .

1b rue de Dannemarie Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 40 45 06

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English :

Lunch dance with Jean-Louis (Menu: Ham, French fries, salad); Reservations required at 06 06 40 45 06

L’événement Storkafascht Déjeuner dansant animé par Jean-Louis Durlinsdorf a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau