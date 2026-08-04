Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento Pau
samedi 10 octobre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento
25 Rue du Castet de l’Array Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
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le Palais Sorrento (Castet de l’Array) fut durant l’occupation simultanément refuge pour les pilotes alliés et lieu de résidence de haut gradés allemands .
25 Rue du Castet de l’Array Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
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English : Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento
L’événement Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau
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