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Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento Pau

samedi 10 octobre 2026 · Pau

Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento Pau

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
25 Rue du Castet de l'Array
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 0 Tarif de base plein tarif

Pau

Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento

25 Rue du Castet de l’Array Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

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25 Rue du Castet de l’Array Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34  caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

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English : Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento

L’événement Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau

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