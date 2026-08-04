Informations pratiques

Pau

Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento

25 Rue du Castet de l’Array Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Vous êtes conviés pour un thé avec un goûter chez notre hôte-hôtesse passionné(e)

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le Palais Sorrento (Castet de l’Array) fut durant l’occupation simultanément refuge pour les pilotes alliés et lieu de résidence de haut gradés allemands .

25 Rue du Castet de l’Array Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

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English : Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento

L’événement Story tea time dans un appartement privé du Palais Sorrento Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau