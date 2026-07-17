Stravaganza !, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Stravaganza ! Mardi 19 janvier 2027, 19h30 La Cité Bleue

Dès CHF 9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T19:30:00+01:00 – 2027-01-19T20:30:00+01:00

Fin : 2027-01-19T19:30:00+01:00 – 2027-01-19T20:30:00+01:00

Et si les plus belles musiques n’étaient pas toujours les plus connues ? Avec Stravaganza !, nous vous invitons à découvrir des trésors oubliés du baroque italien. À l’écart des grands noms, tels que le vénitien Monteverdi ou le napolitain Scarlatti, Maud Bessard-Morandas et l’ensemble O Tempora mettent en lumière des œuvres de compositeurs romains peu connus aujourd’hui qui révèlent un univers intime, entre sacré et profane, entre madrigal et oratorio, où la musique épouse une poésie amoureuse, tantôt lumineuse, tantôt tourmentée.

Derrière ces pages redécouvertes se dessinent des figures majeures de leur temps, aux vies souvent aventureuses. Giovanni Felice Sances occupa à Vienne le poste de Kapellmeister auprès de l’empereur Leopold I, qu’il accompagna dans ses propres compositions, tandis que Carlo Caproli fut Maître de la Musique du Cabinet du Roy de Louis XIV.

La richesse de ces compositions retrouve toute sa vitalité grâce à l’engagement de l’ensemble O Tempora, qui réunit sous la direction de Quentin Guérillot de jeunes musiciens animés par une même exigence artistique et un goût pour la redécouverte de répertoires rares. Ancré dans la scène genevoise mais déjà présent sur plusieurs scènes européennes, l’ensemble séduit par des interprétations vivantes et engagées sur instruments d’époque.

Lauréat du Prix Ponticello 2024 à Genève, O Tempora incarne une nouvelle génération d’interprètes, curieuse et audacieuse.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/4LW9JPCJ1G/events/1619680 »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Et si les plus belles musiques n’étaient pas toujours les plus connues ? Avec Stravaganza !

(C) Augustin Laudet