Street art dans la ville ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans
vendredi 21 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Street art dans la ville !
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:30:00
fin : 2026-08-21 12:15:00
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez les fresques cachées de street-art dans cette nouvelle visite du centre-ville manceau.
Jauge 25 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Discover the hidden street art murals on this new tour of Le Mans’ downtown area.
L’événement Street art dans la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72
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