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AGENDA · Le Mans

Street art dans la ville ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans

vendredi 21 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison du Pilier-Rouge
Adresse
41-43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Street art dans la ville !

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:30:00
fin : 2026-08-21 12:15:00

Date(s) :
2026-08-21

Découvrez les fresques cachées de street-art dans cette nouvelle visite du centre-ville manceau.
Jauge 25 personnes   .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

Discover the hidden street art murals on this new tour of Le Mans’ downtown area.

L’événement Street art dans la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72

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