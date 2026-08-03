Visite flash Cathédrale 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash Cathédrale

43 Grande Rue 41-43 rue Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-07 16:15:00

Date(s) :

2026-08-07

La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France. .

43 Grande Rue 41-43 rue Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash Cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72