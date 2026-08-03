Bottines et Maisons closes 43 Grande Rue Le Mans
vendredi 7 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Bottines et Maisons closes
43 Grande Rue 41-43 rue Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07 12:15:00
Date(s) :
2026-08-07
Partons à la découverte des maisons closes de la cité Plantagenêt et de la vie quotidienne de leurs pensionnaires. Un moment où se confrontent des souvenirs souvent enjolivés par l’imaginaire des écrivains et des peintres. .
43 Grande Rue 41-43 rue Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bottines et Maisons closes Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- visite flash l’hôtel-dieu de coëffort Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans 3 août 2026
- Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans 3 août 2026
- Visite Flash Matières habitées, l’univers de Jean Touret Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans 3 août 2026
- Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash La Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026