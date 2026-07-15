Structure gonflable Stade Orgelet
vendredi 24 juillet 2026 · Stade · Orgelet
Informations pratiques
Orgelet
Structure gonflable
Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Structure gonflable au stade d’Orgelet le 24 juillet de 17h à 23h.
Pour les enfants de 3 à 13 ans. Buvette et snack sur place. .
Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 74 69 84 lescop1dabord39@gmail.com
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English : Structure gonflable
L’événement Structure gonflable Orgelet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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