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AGENDA · Orgelet

Structure gonflable Stade Orgelet

vendredi 24 juillet 2026 · Stade · Orgelet

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Stade
Adresse
Rue du Faubourg de l'Orme
Ville
39270 Orgelet
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Orgelet

Structure gonflable

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Structure gonflable au stade d’Orgelet le 24 juillet de 17h à 23h.

Pour les enfants de 3 à 13 ans. Buvette et snack sur place.   .

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 74 69 84  lescop1dabord39@gmail.com

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English : Structure gonflable

L’événement Structure gonflable Orgelet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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