Structure gonflable Stade Orgelet

Informations pratiques

Orgelet

Structure gonflable

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Structure gonflable au stade d’Orgelet le 24 juillet de 17h à 23h.

Pour les enfants de 3 à 13 ans. Buvette et snack sur place. .

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 74 69 84 lescop1dabord39@gmail.com

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English : Structure gonflable

L’événement Structure gonflable Orgelet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE