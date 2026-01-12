Festival de Bouche à Oreille Orgelet
Festival de Bouche à Oreille
Promenade de l’Orme Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
2026-07-16
Le Festival de Bouche à Oreille aura lieu du 16 au 19 juillet.
Concerts, des spectacles, des ateliers, des siestes musicales, des apéro blind test, un espace recyclerie, friperie & numérique, des jeux, un village enfant, un marché local, une fondue géante….
Restauration et buvette sur place. .
Promenade de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91 contact@adapemont.fr
English : Festival de Bouche à Oreille
