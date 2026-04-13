Exposition photos d’Antoine Rezer sur le lynx boréal, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet

Exposition photos d’Antoine Rezer sur le lynx boréal 5 – 12 juin Médiathèque d’Orgelet Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

L’exposition du naturaliste et photographe Antoine Rezer est le fruit d’une quinzaine d’années de terrain. Elle sera en place à la médiathèque d’Orgelet et visible durant les horaires d’ouverture. Elle est proposée dans le cadre du programme annuel d’animation du site Natura 2000 Petite Montagne du Jura. Elle se clôturera le 12 juin par une conférence sur l’espèce à 20h présentée par Antoine Rezer.

Médiathèque d’Orgelet 8 bis Grande Rue 39240 Orgelet Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « natura2000@terredemeraude.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 96 52 61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 24 83 05 »}]

L’exposition du naturaliste et photographe Antoine Rezer est le fruit d’une quinzaine d’années de terrain. Elle sera en place à la médiathèque d’Orgelet et visible durant les horaires d’ouverture. Lynx Exposition photos