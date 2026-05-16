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Tournoi de beach soccer D3 E5 Orgelet

Tournoi de beach soccer D3 E5 Orgelet samedi 27 juin 2026.

Lieu : D3 E5

Adresse : Base de loisirs de Bellecin

Ville : 39270 Orgelet

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Orgelet

Tournoi de beach soccer

D3 E5 Base de loisirs de Bellecin Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin 2026 à la base nautique de Bellecin pour un tournoi de beach soccer 5 vs 5.

Une journée conviviale avec différentes animations vous attendra tout au long de l’événement. Interdit aux de 16 ans. Équipe mixte ou féminine autorisée.   .

D3 E5 Base de loisirs de Bellecin Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournoi de beach soccer

L’événement Tournoi de beach soccer Orgelet a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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