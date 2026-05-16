Tournoi de beach soccer D3 E5 Orgelet

Orgelet

Tournoi de beach soccer

D3 E5 Base de loisirs de Bellecin Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin 2026 à la base nautique de Bellecin pour un tournoi de beach soccer 5 vs 5.

Une journée conviviale avec différentes animations vous attendra tout au long de l’événement. Interdit aux de 16 ans. Équipe mixte ou féminine autorisée. .

D3 E5 Base de loisirs de Bellecin Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournoi de beach soccer

L’événement Tournoi de beach soccer Orgelet a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE