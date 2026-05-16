Tournoi de beach soccer D3 E5 Orgelet
Tournoi de beach soccer D3 E5 Orgelet samedi 27 juin 2026.
Orgelet
Tournoi de beach soccer
D3 E5 Base de loisirs de Bellecin Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous le samedi 27 juin 2026 à la base nautique de Bellecin pour un tournoi de beach soccer 5 vs 5.
Une journée conviviale avec différentes animations vous attendra tout au long de l’événement. Interdit aux de 16 ans. Équipe mixte ou féminine autorisée. .
D3 E5 Base de loisirs de Bellecin Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournoi de beach soccer
L’événement Tournoi de beach soccer Orgelet a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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