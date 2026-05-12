Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet Point Information Touristique Orgelet
Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet Point Information Touristique Orgelet mercredi 15 juillet 2026.
Orgelet
Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet
Point Information Touristique Place Marnix Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet les mercredis en juillet, août de 9h00 à 12h00.
Au cours d’une promenade pédagogique, venez découvrir, avec un guide, la biodiversité des forêts de notre région. Puis partagez un pot de l’amitié et dégustez des produits locaux.
Chaussures de marche conseillées.
Gratuit sur inscription via la boutique en ligne www.terredemeraudetourisme.com .
Point Information Touristique Place Marnix Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet
L’événement Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet Orgelet a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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