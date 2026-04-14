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Causerie interactive, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet

Causerie interactive, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Médiathèque d'Orgelet

Adresse : 8 bis Grande Rue 39240 Orgelet

Ville : 39270 Orgelet

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Causerie interactive Vendredi 12 juin, 20h00 Médiathèque d’Orgelet Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:59:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:59:00+02:00

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Pour la clôture de son exposition, Antoine Rezer vous proposera une causerie interactive sur le lynx boréal. Causerie interactive lynx boréal

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