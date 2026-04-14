Causerie interactive, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet
Causerie interactive, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet vendredi 12 juin 2026.
Causerie interactive Vendredi 12 juin, 20h00 Médiathèque d’Orgelet Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:59:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:59:00+02:00
Médiathèque d’Orgelet 8 bis Grande Rue 39240 Orgelet Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « natura2000@terredemeraude.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 96 52 61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 24 83 05 »}]
Pour la clôture de son exposition, Antoine Rezer vous proposera une causerie interactive sur le lynx boréal. Causerie interactive lynx boréal
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