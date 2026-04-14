Causerie interactive, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet

Causerie interactive Vendredi 12 juin, 20h00 Médiathèque d’Orgelet Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:59:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:59:00+02:00

Médiathèque d’Orgelet 8 bis Grande Rue 39240 Orgelet Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « natura2000@terredemeraude.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 96 52 61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 24 83 05 »}]

Pour la clôture de son exposition, Antoine Rezer vous proposera une causerie interactive sur le lynx boréal. Causerie interactive lynx boréal