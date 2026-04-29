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Concours de pétanque Sous l’orme Orgelet

Concours de pétanque Sous l’orme Orgelet samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Sous l'orme

Adresse : Rue du Fbg de l'Orme

Ville : 39270 Orgelet

Département : Jura

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Orgelet

Concours de pétanque

Sous l’orme Rue du Fbg de l’Orme Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concours de pétanque le 4 juillet à partir de 13h30 sous l’orme d’Orgelet.

Inscription sur place.   .

Sous l’orme Rue du Fbg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 74 41 00 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Orgelet a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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