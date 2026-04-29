Concours de pétanque Sous l’orme Orgelet
Concours de pétanque Sous l’orme Orgelet samedi 4 juillet 2026.
Orgelet
Concours de pétanque
Sous l’orme Rue du Fbg de l’Orme Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concours de pétanque le 4 juillet à partir de 13h30 sous l’orme d’Orgelet.
Inscription sur place. .
Sous l’orme Rue du Fbg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 74 41 00
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Orgelet a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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