Marché nocturne Orgelet Place de l’Église Orgelet

Orgelet

Marché nocturne Orgelet

Place de l’Église Parc autour de l’église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Les marchés se tiendront tous les mercredis, du 8 juillet au 19 août, sur la place derrière l’église.

Environ 30 exposants seront présents. .

Place de l’Église Parc autour de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté clairevents39@gmail.com

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English : Marché nocturne Orgelet

L’événement Marché nocturne Orgelet Orgelet a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE