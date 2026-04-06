Marché nocturne Orgelet Place de l’Église Orgelet
Marché nocturne Orgelet Place de l’Église Orgelet mercredi 8 juillet 2026.
Orgelet
Marché nocturne Orgelet
Place de l’Église Parc autour de l’église Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Les marchés se tiendront tous les mercredis, du 8 juillet au 19 août, sur la place derrière l’église.
Environ 30 exposants seront présents. .
Place de l’Église Parc autour de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté clairevents39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne Orgelet
L’événement Marché nocturne Orgelet Orgelet a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à Orgelet (Jura)
- Carnaval Salle de la Grenette Orgelet 25 avril 2026
- De belvédères en belvédères Orgelet Jura 1 mai 2026
- Du Lac d’Onoz aux berges du Lac de Vouglans Orgelet Jura 1 mai 2026
- Tour de Bellecin Orgelet Jura 1 mai 2026
- Le Château de Présilly 34B Orgelet Jura 1 mai 2026