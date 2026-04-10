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L’expo en recyclerie Recyclerie Orgelet

L’expo en recyclerie Recyclerie Orgelet samedi 30 mai 2026.

Lieu : Recyclerie

Adresse : 3 Rue de l'Église

Ville : 39270 Orgelet

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Orgelet

L’expo en recyclerie

Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-05-30

Exposition photos sur les peluches par Daniel Cantaloube à Recyclerie à Orgelet du 30 mai au 29 août.

Vernissage le 30 mai à 14h, ouvert à tous.   .

Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15 

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English : L’expo en recyclerie

L’événement L’expo en recyclerie Orgelet a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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