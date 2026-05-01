Concert La Dilettante Salle de la Grenette Orgelet
Concert La Dilettante Salle de la Grenette Orgelet samedi 30 mai 2026.
Orgelet
Concert La Dilettante
Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Concert la Dilettante le 30 et 31 à la salle de la Grenette d’Orgelet.
Réservation par mail ou téléphone. .
Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 94 83 23 billeterie.mapo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert La Dilettante
L’événement Concert La Dilettante Orgelet a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à Orgelet (Jura)
- L’expo en recyclerie Recyclerie Orgelet 30 mai 2026
- Exposition photos d’Antoine Rezer sur le lynx boréal, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet 5 juin 2026
- Causerie interactive, Médiathèque d’Orgelet, Orgelet 12 juin 2026
- Concours de pétanque Sous l’orme Orgelet 4 juillet 2026
- Marché nocturne Orgelet Place de l’Église Orgelet 8 juillet 2026