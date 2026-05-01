Concert La Dilettante Salle de la Grenette Orgelet

Orgelet

Concert La Dilettante

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Concert la Dilettante le 30 et 31 à la salle de la Grenette d’Orgelet.

Réservation par mail ou téléphone. .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 94 83 23 billeterie.mapo@gmail.com

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English : Concert La Dilettante

L’événement Concert La Dilettante Orgelet a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE