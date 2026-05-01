Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert La Dilettante Salle de la Grenette Orgelet

Concert La Dilettante Salle de la Grenette Orgelet samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle de la Grenette

Adresse : Place du Bourg de Merlia

Ville : 39270 Orgelet

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Orgelet

Concert La Dilettante

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Concert la Dilettante le 30 et 31 à la salle de la Grenette d’Orgelet.

Réservation par mail ou téléphone.   .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 94 83 23  billeterie.mapo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert La Dilettante

L’événement Concert La Dilettante Orgelet a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

À voir aussi à Orgelet (Jura)