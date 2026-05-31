Su Talka, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne

Su Talka Vendredi 19 juin, 22h30 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T22:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:15:00+02:00

Fin : 2026-06-19T22:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:15:00+02:00

Revenir à l’état sauvage, c’est l’ambition de cette déambulation inspirée de l’une des fêtes les plus anciennes et les plus énigmatiques d’Europe : le carnaval basque d’Alsasua. Avec ses percussions, Su Talka allume le feu, pour faire danser les diables, les dieux, et les créatures du folklore !

Tout public

Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Revenir à l’état sauvage, c’est l’ambition de cette déambulation inspirée de l’une des fêtes les plus anciennes et les plus énigmatiques d’Europe : le carnaval basque d’Alsasua.

©DR