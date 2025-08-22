Subimago 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Subimago

Du 03/07 au 09/07/2027 du lundi au samedi. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-07-03

fin : 2027-07-09

Date(s) :

2027-07-03

Spectacle pour enfants à partir de 5 ans de par la Compagnie L’Est et l’Ouest.Enfants

Une valise mystérieuse est posée sur la table. En s’ouvrant, elle se transforme en une petite scène de théâtre et sa valise devient un écran de cinéma ! Sous nos yeux, deux complices s’activent autour de cette boîte à miracles et, à l’intérieur, de minuscules marionnettes, des dessins colorés et des objets du quotidien s’éveillent. Une caméra cachée filme les manipulations dont les moindres détails s’agrandissent et se projettent sur l’écran. Vous assistez en même temps à la fabrication des images et à leur magie sur l’écran.





A travers une expérience sonore et visuelle unique, deux amies adolescentes nous emmènent au cœur de leurs souvenirs et de leur jeunesse marseillaise. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A children’s show for ages 5 and up by the L’Est et l’Ouest Theater Company.

L’événement Subimago Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille