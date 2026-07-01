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AGENDA · Tourtoirac

Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet Tourtoirac

vendredi 31 juillet 2026 · Tourtoirac

Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet Tourtoirac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
24390 Tourtoirac
Département
Dordogne
Tarif
13.5 13.5 13.5 Tarif réduit

Tourtoirac

Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet

Tourtoirac Dordogne

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le mariage de la flûte traversière et du piano pour une série de morceaux et de compositeurs aussi variés que Bach, Fauré ou Poulenc, pour n’en citer que quelques uns !
Le mariage de la flûte traversière et du piano pour une série de morceaux et de compositeurs aussi variés que Bach, Fauré ou Poulenc, pour n’en citer que quelques uns !
Le tout interprété par Paulo Navarro, brillant pianiste colombien que la musique a fait voyager dans le monde entier et Xavier Saint-Bonnet, flutiste, lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin, qui parcourt également le monde pour donner concerts et masterclass !
Un duo à ne pas manquer !   .

Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet

The combination of the transverse flute and the piano in a series of pieces by composers as diverse as Bach, Fauré, and Poulenc—to name just a few!

L’événement Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet Tourtoirac a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir

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