Informations pratiques

Tourtoirac

Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet

Tourtoirac Dordogne

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le mariage de la flûte traversière et du piano pour une série de morceaux et de compositeurs aussi variés que Bach, Fauré ou Poulenc, pour n’en citer que quelques uns !

Le mariage de la flûte traversière et du piano pour une série de morceaux et de compositeurs aussi variés que Bach, Fauré ou Poulenc, pour n’en citer que quelques uns !

Le tout interprété par Paulo Navarro, brillant pianiste colombien que la musique a fait voyager dans le monde entier et Xavier Saint-Bonnet, flutiste, lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin, qui parcourt également le monde pour donner concerts et masterclass !

Un duo à ne pas manquer ! .

Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet

The combination of the transverse flute and the piano in a series of pieces by composers as diverse as Bach, Fauré, and Poulenc—to name just a few!

L’événement Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet Tourtoirac a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir