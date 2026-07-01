Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet Tourtoirac
vendredi 31 juillet 2026 · Tourtoirac
Informations pratiques
Tourtoirac
Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet
Tourtoirac Dordogne
Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le mariage de la flûte traversière et du piano pour une série de morceaux et de compositeurs aussi variés que Bach, Fauré ou Poulenc, pour n’en citer que quelques uns !
Le mariage de la flûte traversière et du piano pour une série de morceaux et de compositeurs aussi variés que Bach, Fauré ou Poulenc, pour n’en citer que quelques uns !
Le tout interprété par Paulo Navarro, brillant pianiste colombien que la musique a fait voyager dans le monde entier et Xavier Saint-Bonnet, flutiste, lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin, qui parcourt également le monde pour donner concerts et masterclass !
Un duo à ne pas manquer ! .
Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet
The combination of the transverse flute and the piano in a series of pieces by composers as diverse as Bach, Fauré, and Poulenc—to name just a few!
L’événement Suite en si de Bach, Fantaisie brillante sur Carmen, Fauré, Poulenc, Lecuona, Ponce Pino interprétés par Paulo Navarro et Xavier Saint-Bonnet Tourtoirac a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir
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