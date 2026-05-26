Suites pour violoncelle Festival Musique à Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye
Suites pour violoncelle Festival Musique à Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye jeudi 16 juillet 2026.
Bessé-sur-Braye
Suites pour violoncelle Festival Musique à Courtanvaux
Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Festival de Musique au Château de Courtanvaux et dans la vallée de la Braye
Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.
Dans le cadre intimiste du château, ce récital propose ainsi une immersion dans l’univers singulier du violoncelle seul une musique sans artifice, où chaque note, chaque silence et chaque vibration prennent une intensité particulière.
Renseignements et réservations
06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com
https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .
Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 62 25 17 musique.en.braye72@gmail.com
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English :
Music Festival at Château de Courtanvaux and in the Braye Valley
L’événement Suites pour violoncelle Festival Musique à Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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