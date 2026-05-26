Suites pour violoncelle Festival Musique à Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye

Bessé-sur-Braye

Suites pour violoncelle Festival Musique à Courtanvaux

Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Festival de Musique au Château de Courtanvaux et dans la vallée de la Braye

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

Dans le cadre intimiste du château, ce récital propose ainsi une immersion dans l’univers singulier du violoncelle seul une musique sans artifice, où chaque note, chaque silence et chaque vibration prennent une intensité particulière.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 62 25 17 musique.en.braye72@gmail.com

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English :

Music Festival at Château de Courtanvaux and in the Braye Valley

L’événement Suites pour violoncelle Festival Musique à Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72