Festival Musique à Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye

Bessé-sur-Braye

Festival Musique à Courtanvaux

Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Festival de Musique au Château de Courtanvaux et dans la vallée de la Braye

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

Le mercredi 15 juillet, le festival s’ouvrira à 16h au Centre culturel de Saint-Calais avec un concert gratuit mettant à l’honneur deux jeunes artistes, le violoniste Matthieu COUTON et le pianiste Lucas MICALLEF, déjà remarqués pour la qualité de leur interprétation et leur engagement musical. À 21h, à l’église de Saint-Calais, le public retrouvera le pianiste Jacques DOR, directeur artistique du Festival, pour un grand récital consacré au répertoire romantique et virtuose.

Le jeudi 16 juillet à 18h, au château de Courtanvaux, le violoncelliste Thibault REZNICEK proposera un voyage au cœur du répertoire pour violoncelle seul autour des célèbres Suites de Jean-Sébastien BACH. À 21h, changement d’univers avec le récital du guitariste Franck LADOUCE, désormais bien connu des festivaliers, qui dévoilera les secrets de sa mystérieuse Caja Misteriosa .

Le vendredi 17 juillet à 21h, l’église de La Chartre-sur-le-Loir accueillera le baryton Simon DE GLINIASTY et l’organiste Nicolas ZANNIN pour un dialogue entre la voix et l’instrument liturgique autour de pages sacrées et spirituelles de BRAHMS et de DVORAK, dans le cadre majestueux du patrimoine religieux de la vallée du Loir.

Le samedi 18 juillet, retour à l’église de Saint-Calais, où la musique de chambre sera à l’honneur. À 18h, un programme consacré aux grands trios de Beethoven et Brahms réunira clarinette, violoncelle et piano dans quelques-unes des pages les plus emblématiques du romantisme allemand. À 21h, le festival proposera l’un des monuments absolus du répertoire pour clavier les Variations Goldberg de Jean-Sébastien BACH, œuvre de méditation, de virtuosité et d’architecture musicale, interprétée par le grand pianiste Laurent CABASSO.

Enfin, la journée du dimanche 19 juillet offrira deux derniers rendez-vous au Manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir. À 18h, Gaëtan JARRY et les musiciens de l’Ensemble Marguerite Louise interpréteront les sonates en trio de BACH, mettant en lumière l’art du contrepoint et le dialogue subtil des instruments. En clôture du festival, à 21h, les pianistes Jacques DOR et Sebastian ENE se retrouveront pour un grand concert à deux pianos qui viendra conclure cette édition 2026 dans un esprit de fête et de virtuosité, à travers de grandes pages du répertoire écrites pour cette formation spectaculaire.

Avec cette nouvelle édition, le Festival Musique à Courtanvaux affirme plus que jamais sa volonté de faire dialoguer patrimoine, excellence artistique et proximité avec le public, tout en poursuivant son ancrage culturel au cœur du territoire.

Renseignements et réservations

06.78.62.25.17 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 62 25 17 musique.en.braye72@gmail.com

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English :

Music Festival at Château de Courtanvaux and in the Braye Valley

L’événement Festival Musique à Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72