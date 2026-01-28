Bessé magique Bessé-sur-Braye
Bessé magique Bessé-sur-Braye samedi 20 juin 2026.
Bessé magique
Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre de la Fête de la Musique .
Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 09 77 besse.initiatives@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bessé magique Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-01-28 par Bureau d’information touristique de Vibraye