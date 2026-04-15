Visite thématique « Histoire du parc et des jardins de Courtanvaux », Parc du chateau de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye

Visite thématique « Histoire du parc et des jardins de Courtanvaux » Vendredi 5 juin, 14h00 Parc du chateau de Courtanvaux Sarthe

Tarif : 2 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », le château de Courtanvaux vous propose le vendredi 4 juin à 14h une visite guidée thématique sur l’histoire de son parc et de ses jardins.

➡️ Au départ de la cour d’honneur

➡️ Tarif : 2 € / personne

Parc du chateau de Courtanvaux Château de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye, Sarthe, Pays de la Loire Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire 02 43 35 34 43 http://www.chateaudecourtanvaux.com https://www.facebook.com [{« type »: « phone », « value »: « 0243353443 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau@bessesurbraye.fr »}] Créé vers 1815 et transformé sur les plans de Martinet, à la fin du 19e siècle, ce vaste parc paysager comprend de nombreux arbres remarquables : catalpas, tulipiers de Virginie, séquoia, frênes pleureurs, etc. A11 sortie la Ferté-Bernard ou A28 sortie Château du Loir : direction Saint Calais

A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », le château de Courtanvaux vous propose le vendredi 4 juin à 14h une visite guidée thématique sur l’histoire de son parc et de ses jardins.

© Pascal Beltrami – Perche Sarthois