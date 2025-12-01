Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Bessé-sur-Braye

Marché de Noël Bessé-sur-Braye samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 12:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Balade du Père Noël à 12h.
Marché de Noël à 14h nombreux exposants, animations enfants ( Père Noël, clown sculpteur de ballons, maquilleuse, manège)   .

Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 09 77  besse.initiatives@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2025-10-15 par OT des Vallées de la Braye et de l’Anille