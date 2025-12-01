Marché de Noël Bessé-sur-Braye
Marché de Noël Bessé-sur-Braye samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye Sarthe
Début : 2025-12-13 12:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Balade du Père Noël à 12h.
Marché de Noël à 14h nombreux exposants, animations enfants ( Père Noël, clown sculpteur de ballons, maquilleuse, manège) .
Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 09 77 besse.initiatives@orange.fr
