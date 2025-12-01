Marché de Noël Bessé-sur-Braye

Marché de Noël

Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye Sarthe

Début : 2025-12-13 12:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Balade du Père Noël à 12h.

Marché de Noël à 14h nombreux exposants, animations enfants ( Père Noël, clown sculpteur de ballons, maquilleuse, manège) .

Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 09 77 besse.initiatives@orange.fr

