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AGENDA · Beaudéan

Suivez le guide pour une visite de l’espace EDF Odyssélec Campan !, Centrale hydroélectrique EDF de Campan, Beaudéan

samedi 19 septembre 2026 · Centrale hydroélectrique EDF de Campan · Beaudéan

Suivez le guide pour une visite de l’espace EDF Odyssélec Campan !, Centrale hydroélectrique EDF de Campan, Beaudéan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centrale hydroélectrique EDF de Campan
Adresse
Route des cols, 65710 Beaudéan
Ville
65710 Beaudéan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit. 19 places par créneau de visite. Chaussures fermées obligatoires. Réservation obligatoire.

Suivez le guide pour une visite de l’espace EDF Odyssélec Campan ! Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 Centrale hydroélectrique EDF de Campan Hautes-Pyrénées

Gratuit. 19 places par créneau de visite. Chaussures fermées obligatoires. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À deux pas de Bagnères-de-Bigorre, plongez au cœur de l’hydroélectricité !
Découvrez un circuit de visite captivant, pédagogique et accessible à tous, pour comprendre comment l’eau de l’Adour devient énergie.
Durée : 1 heure
Une immersion dans l’histoire et le fonctionnement de la première des énergies renouvelables.
Points forts de la visite :
L’activité hydraulique dans la vallée
Depuis plus de 70 ans, la “cueillette de l’eau” permet d’alimenter les centrales hydroélectriques. Découvrez une aventure technique et humaine, au cœur des montagnes.
Fonctionnement de l’hydroélectricité
Grâce à une maquette animée, suivez les différentes étapes de production d’énergie. Une démonstration interactive et ludique, idéale pour petits et grands !
Salle des machines et salle des commandes
En fin de visite, entrez dans les coulisses de la centrale : turbines, tableaux de commande… Un univers fascinant rarement ouvert au public !

Centrale hydroélectrique EDF de Campan Route des cols, 65710 Beaudéan Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 95 49 67 https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/edf-centrale-hydraulique-de-campan/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/4/events »}] Situé à proximité de Bagnères-de-Bigorre, le circuit de visite de la centrale hydroélectrique de Campan permet d’appréhender l’hydroélectricité de façon ludique et pédagogique, en mettant l’accent sur la sécurité à l’aval des ouvrages. Chaussures fermées obligatoires. Parking sur place.
À deux pas de Bagnères-de-Bigorre, plongez au cœur de l’hydroélectricité !

© Laurent Fourcade

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