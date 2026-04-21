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Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris

Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris

Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arboretum de Paris, au 50 route de la Pyramide 75012 Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

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[Sortie]

Les mois de mai, juin, juillet, août sont la période d’activité des criquets et sauterelles sous leur forme adulte. Grâce à la méthode d’Attrapé-Relâché à l’aide de filets, venez découvrir les Orthoptères présents à Paris. Prêt de filets sur place.
Le mercredi 27 mai 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
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