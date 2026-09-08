Suivre Sisyphe à Combarine, Haut de la Mine de Combarine, Puy-Saint-Pierre

dimanche 20 septembre 2026 · Haut de la Mine de Combarine · Puy-Saint-Pierre

Informations pratiques

Suivre Sisyphe à Combarine Dimanche 20 septembre, 16h30 Haut de la Mine de Combarine Hautes-Alpes

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec ce spectacle de danse de la Compagnie I. MAZUEL Ascen’Danse, parcourez ce site minier en danse et en musique.

Haut de la Mine de Combarine puy richard puy-saint-pierre Puy-Saint-Pierre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.hautesvallees.com/la-boucle-des-mines-des-puys-en-izoard/ [{« type »: « phone », « value »: « 0607073108 »}]

Avec ce spectacle de danse de la Compagnie I. MAZUEL Ascen’Danse, parcourez ce site minier en danse et en musique.

©Thibaut BLAIS / commune de Puy-Saint-Pierre