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Summer Block, Camping les Aillots, Saint-Blimont

vendredi 28 août 2026 · Camping les Aillots · Saint-Blimont

Summer Block, Camping les Aillots, Saint-Blimont

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Camping les Aillots
Adresse
Rue des Écoles, 80960 Saint-Blimont
Ville
80960 Saint-Blimont
Département
Somme
Tarif
atelier du ventre

Summer Block Vendredi 28 août, 16h00 Camping les Aillots Somme

atelier du ventre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00

atelier du ventre propose Summer Block : un stand surprenant qui allie jeu de construction grandeur nature en briques en papier, studio photo et un goûter participatif avec des brochettes sucrées et une boisson surprise.

Camping les Aillots Rue des Écoles, 80960 Saint-Blimont Saint-Blimont 80960 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0685256140 »}, {« type »: « email », « value »: « atelierduventre@gmail.com »}]
performance photo & culinaire

atelier du ventre

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