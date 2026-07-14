UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

SUMMER CLUB JAZZ À LA FERME DE QUINCÉ La Ferme de Quincé Rennes

jeudi 16 juillet 2026 · La Ferme de Quincé · Rennes

SUMMER CLUB JAZZ À LA FERME DE QUINCÉ La Ferme de Quincé Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
La Ferme de Quincé
Adresse
Le Haut Quincé, 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

SUMMER CLUB JAZZ À LA FERME DE QUINCÉ La Ferme de Quincé Rennes Jeudi 16 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sans réservation

On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… Le 16 juillet, venez exceptionnellement jammer à la scène extérieure de la Ferme de Quincé !

### Délocalisation à la Ferme de Quincé !

On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… On dirait bien que les Summer Club Jazz reviennent ! Le 16 juillet, venez exceptionnellement jammer à la scène extérieure de la Ferme de Quincé !

« S’il y a un rituel bien installé dans la pratique amateure et professionnelle de la musique, c’est bien les « Jam Sessions » !
Ici, on se jauge, on prend du plaisir, on se confronte, on affûte sa technique, on enrichit son vocabulaire, on affine son écoute, bref, on sociabilise avec la musique comme prétexte.
À 3 Regards, tous les jeudis depuis 1989, nous pratiquons également ce rituel ! Ainsi, tout musicien amateur, débutant ou plus expérimenté, est le bienvenu ! »

IMPORTANT
Respect du cadre proposé, du lieu, du voisinage et surtout respect de l’autre.
En cas de problème nous vous invitons à entrer en contact avec une personne du collectif. Le bar est aussi un lieu ressource.
Une personne référente care sera identifiable par un gilet rose.
Prudence sur les accès/routes menant à la fête.

La route montant à la ferme n’est pas accessible en voiture.
Mégots hors cendriers interdits.
Nos copaines les chien·nes sont accepté·es, en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T23:00:00.000+02:00

1
 

La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)