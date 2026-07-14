SUMMER CLUB JAZZ À LA FERME DE QUINCÉ La Ferme de Quincé Rennes
jeudi 16 juillet 2026 · La Ferme de Quincé · Rennes
Informations pratiques
SUMMER CLUB JAZZ À LA FERME DE QUINCÉ La Ferme de Quincé Rennes Jeudi 16 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre sans réservation
On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… Le 16 juillet, venez exceptionnellement jammer à la scène extérieure de la Ferme de Quincé !
### Délocalisation à la Ferme de Quincé !
On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… On dirait bien que les Summer Club Jazz reviennent ! Le 16 juillet, venez exceptionnellement jammer à la scène extérieure de la Ferme de Quincé !
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« S’il y a un rituel bien installé dans la pratique amateure et professionnelle de la musique, c’est bien les « Jam Sessions » !
Ici, on se jauge, on prend du plaisir, on se confronte, on affûte sa technique, on enrichit son vocabulaire, on affine son écoute, bref, on sociabilise avec la musique comme prétexte.
À 3 Regards, tous les jeudis depuis 1989, nous pratiquons également ce rituel ! Ainsi, tout musicien amateur, débutant ou plus expérimenté, est le bienvenu ! »
IMPORTANT
Respect du cadre proposé, du lieu, du voisinage et surtout respect de l’autre.
En cas de problème nous vous invitons à entrer en contact avec une personne du collectif. Le bar est aussi un lieu ressource.
Une personne référente care sera identifiable par un gilet rose.
Prudence sur les accès/routes menant à la fête.
La route montant à la ferme n’est pas accessible en voiture.
Mégots hors cendriers interdits.
Nos copaines les chien·nes sont accepté·es, en laisse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T23:00:00.000+02:00
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La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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