Informations pratiques

SUMMER CLUB JAZZ À LA FERME DE QUINCÉ La Ferme de Quincé Rennes Jeudi 16 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sans réservation

On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… Le 16 juillet, venez exceptionnellement jammer à la scène extérieure de la Ferme de Quincé !

### Délocalisation à la Ferme de Quincé !

On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… On dirait bien que les Summer Club Jazz reviennent ! Le 16 juillet, venez exceptionnellement jammer à la scène extérieure de la Ferme de Quincé !

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« S’il y a un rituel bien installé dans la pratique amateure et professionnelle de la musique, c’est bien les « Jam Sessions » !

Ici, on se jauge, on prend du plaisir, on se confronte, on affûte sa technique, on enrichit son vocabulaire, on affine son écoute, bref, on sociabilise avec la musique comme prétexte.

À 3 Regards, tous les jeudis depuis 1989, nous pratiquons également ce rituel ! Ainsi, tout musicien amateur, débutant ou plus expérimenté, est le bienvenu ! »

IMPORTANT

Respect du cadre proposé, du lieu, du voisinage et surtout respect de l’autre.

En cas de problème nous vous invitons à entrer en contact avec une personne du collectif. Le bar est aussi un lieu ressource.

Une personne référente care sera identifiable par un gilet rose.

Prudence sur les accès/routes menant à la fête.

La route montant à la ferme n’est pas accessible en voiture.

Mégots hors cendriers interdits.

Nos copaines les chien·nes sont accepté·es, en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T23:00:00.000+02:00

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La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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