Informations pratiques

SUMMER CLUB JAZZ Ferme de la Harpe Rennes 2 – 30 juillet, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Entrée libre sans réservation

On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… Du 2 au 30 juillet, venez jammer de manière estivale à la scène extérieure de la Ferme de la Harpe !

SUMMER CLUB JAZZ !

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On enfile les bermudas, on sort les instruments de la cafet, on allume les barbecues… On dirait bien que les Summer Club Jazz reviennent ! Du 2 au 30 juillet, venez jammer de manière estivale à la scène extérieure de la Ferme de la Harpe !

Les participants apportent leurs victuailles qu’ils peuvent partager si ils le souhaitent. Un barbecue est mis à disposition.

« S’il y a un rituel bien installé dans la pratique amateure et professionnelle de la musique, c’est bien les « Jam Sessions » !

Ici, on se jauge, on prend du plaisir, on se confronte, on affûte sa technique, on enrichit son vocabulaire, on affine son écoute, bref, on sociabilise avec la musique comme prétexte.

À 3 Regards, tous les jeudis depuis 1989, nous pratiquons également ce rituel ! Ainsi, tout musicien amateur, débutant ou plus expérimenté, est le bienvenu ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T22:30:00.000+02:00

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Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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