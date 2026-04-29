Summer DJ’ White Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Summer DJ’ White Party

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Le Théâtre de la Mer se pare de blanc pour une soirée d’exception !

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer DJ’ White Party

The Théâtre de la Mer will be decked out in white for an exceptional evening!



DJ Jérôme invites you to a sophisticated White Party in a chic atmosphere.



Dress code for the evening: white

L’événement Summer DJ’ White Party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime