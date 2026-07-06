Informations pratiques

Capbreton

Summer yoga

plage du santocha Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 10:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Cet été, laissez le sable devenir votre tapis, l’océan votre source d’inspiration et les vagues votre rythme. Chaque matin, offrez-vous une parenthèse de calme et d’énergie entre ciel et mer, dans la douceur des premières heures du jour.

Pendant que la plage s’éveille doucement, retrouvons-nous pour partager un moment de bien-être au rythme des vagues et du soleil levant. Du 6 juillet au 23 août, 2 rendez-vous vous attendent chaque matin, à 7h45 et 9h, pour pratiquer le yoga dans un cadre exceptionnel.

Une invitation à commencer la journée avec sérénité, énergie et bonne humeur. Parce que certains matins d’été méritent d’être vécus autrement. .

plage du santocha Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Summer yoga

This summer, let the sand be your carpet, the ocean your source of inspiration, and the waves your rhythm. Every morning, treat yourself to a moment of calm and energy between the sky and the sea, in the gentle light of the early morning hours.

L’événement Summer yoga Capbreton a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI LAS