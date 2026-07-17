SUN Brutal Pop, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

SUN Brutal Pop Vendredi 31 juillet, 19h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 25.- ¦ CHF 20.- tarif réduit ¦ CHF 5.- jusqu’à 18 ans, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00

Préparez-vous à vivre une expérience sonore sans précédent : SUN et sa « Brutal Pop » investissent la cour du MAH en clin d’œil à l’exposition Carlos Schwabe, dont l’emblématique Vague a inspiré un grand nombre de groupe de Métal.

Mêlant les hymnes de stade et la puissance écrasante d’un Gojira, SUN s’est forgé un son aussi électrisant qu’inattendu. Après les première parties de Shaka Ponk et d’HANABIE, ainsi qu’une prestation acclamée dans l’émission Taratata, SUN s’affirme comme l’une des voix les plus intrépides de l’ère moderne. Fusion de hooks Pop, riffs fulgurants et brutalité Metal, ses performances live sont un spectacle immanquable. Cette tournée fait suite à la sortie de son premier album très attendu « Krystal Metal ». Avec son énergie implacable et un son qui défie les genres, SUN continue de repousser les limites, offrant une expérience live à la fois brute et inoubliable. Avec une première programmation sur la Mainstage du HELLFEST 2025, l’un des plus grands festivals de Metal au monde, SUN semble inarrêtable : découvrez la puissance brute et l’énergie électrisante de la Brutal Pop en concert au MAH !

Concert précédé d’une visite de l’exposition Carlos Schwabe à 18h (gratuite, sur réservation)

Bar et petite restauration proposés par Sawerdo, dans une ambiance conviviale et estivale.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229294382304>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.mahmah.ch/expositions/carlos-schwabe »}, {« link »: « https://sawerdo.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Concert

David Torres