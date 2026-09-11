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Super héros Parc des expositions Pau

samedi 26 septembre 2026 · Parc des expositions · Pau

Super héros Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc des expositions
Adresse
7 Boulevard Champetier de Ribes
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Pau

Super héros

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

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Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 55 10 26  Bruno.klissing@gmail.com

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English : Super héros

L’événement Super héros Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau

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