Super Loto Aubrives
Super Loto Aubrives vendredi 8 mai 2026.
Aubrives
Super Loto
Complexe polyvalent d’Aubrives Aubrives Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Ouverture des portes dès 18h. Début du Loto à 20h. Lot surprise Bingo Mini loto. Buvette et restauration sur place. Réservation au 06 86 53 13 76 SMS ou Msg vocal
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Complexe polyvalent d’Aubrives Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 6 86 53 13 76
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English :
Doors open at 6pm. Lotto starts at 8pm. Surprise lottery Bingo Mini lotto. Refreshments and snacks on site. Reservations on 06 86 53 13 76 SMS or Msg vocal
L’événement Super Loto Aubrives a été mis à jour le 2026-04-20 par Ardennes Tourisme
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