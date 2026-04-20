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Super Loto Aubrives

Super Loto Aubrives

Super Loto Aubrives vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Complexe polyvalent d'Aubrives

Ville : 08320 Aubrives

Département : Ardennes

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Aubrives

Super Loto

Complexe polyvalent d’Aubrives Aubrives Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Ouverture des portes dès 18h. Début du Loto à 20h. Lot surprise Bingo Mini loto. Buvette et restauration sur place. Réservation au 06 86 53 13 76 SMS ou Msg vocal
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Complexe polyvalent d’Aubrives Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 6 86 53 13 76 

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English :

Doors open at 6pm. Lotto starts at 8pm. Surprise lottery Bingo Mini lotto. Refreshments and snacks on site. Reservations on 06 86 53 13 76 SMS or Msg vocal

L’événement Super Loto Aubrives a été mis à jour le 2026-04-20 par Ardennes Tourisme

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