Super Loto Complexe polyvalent Aubrives

Aubrives

Super Loto

Complexe polyvalent 27 rue Pierre Viénot Aubrives Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Ouverture des portes dès 18h. Début du Loto à 20h. 3000€ de lots (sous réserve d’avoir un nombre suffisant de participants). BINGO RESTAURATION & BUVETTE sur place. Bienvenue à toutes et tous.

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Complexe polyvalent 27 rue Pierre Viénot Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 6 89 03 73 26

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English :

Doors open at 6:00 p.m. The Lotto begins at 8:00 p.m. 3,000? in prizes (subject to a sufficient number of participants). BINGO FOOD & DRINKS available on site. Everyone is welcome.

L’événement Super Loto Aubrives a été mis à jour le 2026-06-27 par Ardennes Tourisme