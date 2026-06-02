Super Loto Bingo Hochfelden
samedi 24 octobre 2026 · Hochfelden
Informations pratiques
Hochfelden
Super Loto Bingo
33 rue des Quatre Vents Hochfelden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Super Loto Bingo organisé par le Comité des Fêtes de Hochfelden a Complexe sportif de Hochfelden.
Soirée Loto Bingo animée par James Bund au Complexe sportif de Hochfelden. Nombreux lots de valeur airfryer, cookeo, aspirateur robot, bons d’achats… Loto kartel une montre connectée, un bon cadeau pour 2 personnes au Royal Palace à Kirrwiller et un bon d’achat de 300€ !
Buvette et restauration sur place. Uniquement sur réservation ! 0 .
33 rue des Quatre Vents Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 34 90 31 cfh67270@gmail.com
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English :
Super Loto Bingo organized by the Comité des Fêtes de Hochfelden at Complexe sportif de Hochfelden.
L’événement Super Loto Bingo Hochfelden a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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