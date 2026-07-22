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AGENDA · Boisredon

Super loto Salle des fêtes Boisredon

vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes · Boisredon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
17150 Boisredon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Boisredon

Super loto

Salle des fêtes Le bourg Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-10

Super loto sur 2 jours. Sur réservation Salle Climatisée.
Buvette gâteaux et sandwich sur les 2 jours.
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Salle des fêtes Le bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 52 41 49 

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English :

Two-day Super Lotto. Reservations required—air-conditioned hall.
Refreshments, pastries, and sandwiches available both days.

L’événement Super loto Boisredon a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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