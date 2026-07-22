Super loto Salle des fêtes Boisredon
vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes · Boisredon
Informations pratiques
Boisredon
Super loto
Salle des fêtes Le bourg Boisredon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-10
Super loto sur 2 jours. Sur réservation Salle Climatisée.
Buvette gâteaux et sandwich sur les 2 jours.
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Salle des fêtes Le bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 52 41 49
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English :
Two-day Super Lotto. Reservations required—air-conditioned hall.
Refreshments, pastries, and sandwiches available both days.
L’événement Super loto Boisredon a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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