Super loto Salle des fêtes Boisredon

Informations pratiques

Boisredon

Super loto

Salle des fêtes Le bourg Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 13:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-10

Super loto sur 2 jours. Sur réservation Salle Climatisée.

Buvette gâteaux et sandwich sur les 2 jours.

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Salle des fêtes Le bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 52 41 49

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English :

Two-day Super Lotto. Reservations required—air-conditioned hall.

Refreshments, pastries, and sandwiches available both days.

L’événement Super loto Boisredon a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge