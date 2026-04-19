Super loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Cany-Barville

Super loto

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Super loto le vendredi 1er mai et dimanche 3 mai , ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.

3200€ de bons d'(achat à gagner. .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 26 29

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English : Super loto

L’événement Super loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre