Super Loto du Collège Beg Avel organisé l’APE du Collège rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Super Loto du Collège Beg Avel organisé l’APE du Collège

rue Jean Monnet Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 11:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’APE du collège organise son loto ouvert à tous.

Ouverture des portes à 11h30 pour un début des jeux à 14 h.

Nombreux lots à gagner (paniers garnis, bons d’achats, …) pour une valeur de plus de 4000 € de lots.

Buvette et restauration sur place. .

rue Jean Monnet Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75

English : Super Loto du Collège Beg Avel organisé l’APE du Collège

L’événement Super Loto du Collège Beg Avel organisé l’APE du Collège Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée