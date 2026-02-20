Super Loto du Collège Beg Avel organisé l’APE du Collège rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer
Super Loto du Collège Beg Avel organisé l’APE du Collège rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer dimanche 29 mars 2026.
L’APE du collège organise son loto ouvert à tous.
Ouverture des portes à 11h30 pour un début des jeux à 14 h.
Nombreux lots à gagner (paniers garnis, bons d’achats, …) pour une valeur de plus de 4000 € de lots.
Buvette et restauration sur place. .
rue Jean Monnet Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75
