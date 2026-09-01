Informations pratiques

Penmarch

Super Loto

Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Loto animé par Nicolas (Ouverture des portes 17h30)

Organisé par La Penmar’Ose et Amicale des Pompiers de Cap Caval

Les bénéfices de ce loto seront reversés au service Oncologie de l’hôpital de Pont l’Abbé afin d’aider et accompagner les patients et leur famille.

A gagner

Carte Cadeau 600 €, Bon Voyage d’une valeur de 400 €, Aspirateur Robot, Tablette Tactile, Lot Surprise

Corbeilles Garnies et nombreux autres lots.

Loto Perso (2 séries spéciale) et Mini Bingo

– Le Trésor

– La Boule Noire

Partie Spéciale: SAPEUR BINGO

2 € le ticket / 5 € les 3 tickets

Lot d’une valeur de 500 € à gagner

Réservations possibles par téléphone.

Attention fin des réservations le 11 Septembre 2026 selon les places disponibles dans la salle.

Pensez a réserver vos places.

Buvette et restauration sur place. .

Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 78 81 45 56

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English :

L’événement Super Loto Penmarch a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Pays Bigouden