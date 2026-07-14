Jour de cirque à Penmarc’h rue de Kérontec Penmarch

Informations pratiques

Penmarch

Jour de cirque à Penmarc’h

rue de Kérontec Stade municipal Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Au programme

Des ateliers cirque parents/enfants sur inscription à assobigoudcircus@gmail.com

– 3 à 6 ans le matin de 10h30 à 11h15

– 6 à 12 ans l’après midi de 13h30 à 14h30

De l’initiation aux divers techniques de cirque jonglerie, monocycle, fil d’équilibre (ouvert à tous).

De nombreuses animations librairie ambulante, batucada, match de monocycle -basket bulles, sculpture de ballons, ateliers créatifs, maquillage…

La journée cirque se clôturera par le spectacle de rue GOA de l’artiste KUM KUM

Organisation association BIGOUD CIRCUS

Buvette, confiseries et petite restauration sur place

Entrée prix libre

PAS DE CB SUR PLACE .

rue de Kérontec Stade municipal Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 31 18 12 67

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English :

L’événement Jour de cirque à Penmarc’h Penmarch a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Destination Pays Bigouden