Jour de cirque à Penmarc’h rue de Kérontec Penmarch
dimanche 13 septembre 2026 · rue de Kérontec · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Jour de cirque à Penmarc’h
rue de Kérontec Stade municipal Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Au programme
Des ateliers cirque parents/enfants sur inscription à assobigoudcircus@gmail.com
– 3 à 6 ans le matin de 10h30 à 11h15
– 6 à 12 ans l’après midi de 13h30 à 14h30
De l’initiation aux divers techniques de cirque jonglerie, monocycle, fil d’équilibre (ouvert à tous).
De nombreuses animations librairie ambulante, batucada, match de monocycle -basket bulles, sculpture de ballons, ateliers créatifs, maquillage…
La journée cirque se clôturera par le spectacle de rue GOA de l’artiste KUM KUM
Organisation association BIGOUD CIRCUS
Buvette, confiseries et petite restauration sur place
Entrée prix libre
PAS DE CB SUR PLACE .
rue de Kérontec Stade municipal Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 31 18 12 67
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English :
L’événement Jour de cirque à Penmarc’h Penmarch a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Destination Pays Bigouden
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